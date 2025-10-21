Arrestanten zagen zich vrij uit cellenhuis Uitvlugt

  • October 21, 2025

Twee arrestanten, de 33-jarige L.I. en de 32-jarige K.R., zijn vanochtend ontsnapt uit het
cellenhuis van het politiebureau Uitvlugt.

Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de mannen hun vlucht zorgvuldig hadden voorbereid.
Zij zaagden de ijzeren pijlers van hun cel door en klommen via het plafond naar buiten. Aan de
buitenzijde van het gebouw vonden agenten een touw, dat vermoedelijk werd gebruikt om de
ontsnapping te voltooien.

De politie is een intensief onderzoek gestart en werkt aan de opsporing van de voortvluchtigen.
Er wordt nagegaan hoe de arrestanten aan gereedschap konden komen om hun cel open te zagen.

De politie roept het publiek op om alle tips die kunnen leiden tot de heraanhouding van L.I. en
K.R. door te geven via het Command Center (115) of bij de dichtstbijzijnde politiepost.

