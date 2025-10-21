Rabin Parmessar benoemd tot vicepresident van Grulac tijdens IPU-top

Suriname heeft een prominente rol binnen de Interparlementaire Unie (IPU) verworven:

assembleelid Rabin Parmessar (NDP) is gekozen tot vicepresident van de Group of Latin

America and the Caribbean (Grulac) tijdens de 151e Algemene Vergadering van de IPU in

Genève.

Daarnaast is Asis Gajadien (VHP) voorgedragen als lid van de High-Level Advisory Group on

Countering Terrorism and Violent Extremism, waarmee hij zijn vierjarige termijn als president

en lid van de Commissie voor Democratie en Mensenrechten afrondt.

De Surinaamse delegatie, onder leiding van Parmessar, neemt van 19 tot 23 oktober deel aan de

IPU-vergadering en aanverwante bijeenkomsten. Naast Parmessar en Gajadien maken ook

Geneviève Jordan (ABOP) en substituut-griffier Agatha Ramdass deel uit van de delegatie,

terwijl griffier Ruth de Windt de conferentie van griffiers bijwoont.

Het nieuwe Grulac-bestuur, voor de periode oktober 2025 tot oktober 2027, wordt voorgezeten

door Senator Rojo Edwards uit Chili. Grulac coördineert standpunten van Latijns-Amerikaanse

en Caribische parlementen binnen de IPU, onderhoudt interne overlegmomenten en draagt

kandidaten voor belangrijke functies.

Dit jaar staat het algemene debat van de IPU in het teken van humanitaire normen en

ondersteuning van humanitaire actie in crisistijden, waarbij parlementariërs uit de aangesloten

landenwaaronder Suriname, Brazilië, Argentinië en Mexico hun standpunten delen en

samenwerken aan oplossingen.