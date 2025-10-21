Rabin Parmessar benoemd tot vicepresident van Grulac tijdens IPU-top

Suriname heeft een prominente rol binnen de Interparlementaire Unie (IPU) verworven:
assembleelid Rabin Parmessar (NDP) is gekozen tot vicepresident van de Group of Latin
America and the Caribbean (Grulac) tijdens de 151e Algemene Vergadering van de IPU in
Genève.
Daarnaast is Asis Gajadien (VHP) voorgedragen als lid van de High-Level Advisory Group on
Countering Terrorism and Violent Extremism, waarmee hij zijn vierjarige termijn als president
en lid van de Commissie voor Democratie en Mensenrechten afrondt.
De Surinaamse delegatie, onder leiding van Parmessar, neemt van 19 tot 23 oktober deel aan de
IPU-vergadering en aanverwante bijeenkomsten. Naast Parmessar en Gajadien maken ook
Geneviève Jordan (ABOP) en substituut-griffier Agatha Ramdass deel uit van de delegatie,
terwijl griffier Ruth de Windt de conferentie van griffiers bijwoont.
Het nieuwe Grulac-bestuur, voor de periode oktober 2025 tot oktober 2027, wordt voorgezeten
door Senator Rojo Edwards uit Chili. Grulac coördineert standpunten van Latijns-Amerikaanse
en Caribische parlementen binnen de IPU, onderhoudt interne overlegmomenten en draagt
kandidaten voor belangrijke functies.
Dit jaar staat het algemene debat van de IPU in het teken van humanitaire normen en
ondersteuning van humanitaire actie in crisistijden, waarbij parlementariërs uit de aangesloten
landenwaaronder Suriname, Brazilië, Argentinië en Mexico hun standpunten delen en
samenwerken aan oplossingen.