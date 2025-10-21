Amerikaanse media vertrekken uit Pentagon na nieuwe persregels

Een groot deel van de Amerikaanse pers heeft het Pentagon verlaten na weigering akkoord te

gaan met nieuwe mediavoorschriften van het ministerie van Defensie. De regels verbieden

journalisten informatie te publiceren die niet officieel door het ministerie is vrijgegeven, zelfs als

het geen staatsgeheim betreft. Wie weigerde te tekenen, verloor zijn toegangspas per 15 oktober.

Vrijwel alle grote nieuwsorganisaties, waaronder CNN, ABC, The New York Times, Reuters,

Associated Press en zelfs Fox News, ontruimden hun bureaus en leverden hun passen in. Slechts

een kleine groep nieuwe, rechtse mediakanalen ging akkoord met de voorwaarden.

De journalisten benadrukken dat ze hun verslaggeving over Defensie blijven doen, maar nu

vanuit externe bureaus en andere bronnen buiten het Pentagon. Verschillende verslaggevers

verlieten symbolisch het gebouw, met lege bureaus achterlatend.

Persorganisaties waarschuwen dat de regels een “gevaarlijk precedent” vormen en het werk van

onderzoeksjournalisten bemoeilijken. Critici vrezen dat de maatregel de transparantie van de

Amerikaanse overheid onder druk zet.

Het Pentagon houdt voet bij stuk en stelt dat de maatregelen “noodzakelijk zijn voor de

veiligheid van troepen en het nationaal belang”.