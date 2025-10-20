Lijk in verre staat van ontbinding gevonden in woning te Domburg

  • October 20, 2025

In een woning in de omgeving van de Manjadam is zaterdag het lichaam van de 50-jarige K.V.
aangetroffen. Het lichaam verkeerde in een vergevorderde staat van ontbinding en lag op een
bed. De achterdeur van de woning stond open.

De politie van bureau Domburg werd gealarmeerd nadat twee vrienden van het slachtoffer een
sterke lijklucht roken en vliegen bij het slaapkamerraam zagen. K.V. was al enkele dagen niet
telefonisch bereikbaar, wat hen ertoe bracht poolshoogte te nemen.

De afdelingen Forensische Opsporing en Kapitale Delicten werden ingeschakeld voor nader
onderzoek. Een arts stelde de dood formeel vast en schatte dat de man ongeveer drie dagen
eerder was overleden. De omstandigheden ter plaatse doen vermoeden dat er mogelijk sprake is
van een misdrijf.

Het lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De
afdeling Kapitale Delicten heeft het onderzoek overgenomen.

