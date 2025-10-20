Lijk in verre staat van ontbinding gevonden in woning te Domburg

In een woning in de omgeving van de Manjadam is zaterdag het lichaam van de 50-jarige K.V.

aangetroffen. Het lichaam verkeerde in een vergevorderde staat van ontbinding en lag op een

bed. De achterdeur van de woning stond open.

De politie van bureau Domburg werd gealarmeerd nadat twee vrienden van het slachtoffer een

sterke lijklucht roken en vliegen bij het slaapkamerraam zagen. K.V. was al enkele dagen niet

telefonisch bereikbaar, wat hen ertoe bracht poolshoogte te nemen.

De afdelingen Forensische Opsporing en Kapitale Delicten werden ingeschakeld voor nader

onderzoek. Een arts stelde de dood formeel vast en schatte dat de man ongeveer drie dagen

eerder was overleden. De omstandigheden ter plaatse doen vermoeden dat er mogelijk sprake is

van een misdrijf.

Het lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De

afdeling Kapitale Delicten heeft het onderzoek overgenomen.