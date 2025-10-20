Hoefdraad wil vervolging internationaal aanvechten na uitspraak Hof van Justitie

Voormalig minister van Financiën en Planning, Gillmore Hoefdraad, legt zich niet neer bij de

uitspraak van het Hof van Justitie dat zijn vervolging rechtmatig is verlopen. Het Hof verklaarde

hem vrijdag niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep en bevestigde dat de vervolging volgens de

juiste procedures heeft plaatsgevonden.

Hoefdraad werd in december 2021 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf

jaar en een geldboete van SRD 500.000, vanwege zijn betrokkenheid bij de corruptiezaak rond

de Centrale Bank van Suriname. Hij vluchtte voordat de rechtszaak begon en geldt sindsdien als

voortvluchtig.

Volgens zijn raadsman, Murwin Dubois, zal Hoefdraad zijn zaak nu internationaal aanvechten.

Dubois stelt dat er voldoende internationale jurisprudentie bestaat waarbij vergelijkbare zaken in

het voordeel van de verdachte zijn beslist, onder meer door het Inter-Amerikaans Hof voor de

Rechten van de Mens.

Centraal in de zaak staat het Ne Bis in Idem-beginsel – het rechtsbeginsel dat iemand niet

tweemaal voor hetzelfde feit mag worden berecht nadat er een onherroepelijke beslissing is

genomen. Dat beginsel speelt een rol bij de tweede in staat van beschuldigingstelling van

Hoefdraad in 2020.

De toenmalige procureur-generaal Roy Baidjnath Panday diende eerst tijdens het voorzitterschap

van Jennifer Simons een verzoek in om Hoefdraad te vervolgen. Dat verzoek werd toen

verworpen door De Nationale Assemblee. Na de verkiezingen van 2020 diende Panday echter

een tweede verzoek in bij het nieuwe parlement onder leiding van Marinus Bee, zonder dat er

volgens zijn eigen verklaring nieuwe feiten waren. Toch werd Hoefdraad toen alsnog in staat van

beschuldiging gesteld.

Deze gang van zaken leidde er onder meer toe dat Interpol weigerde gehoor te geven aan het

verzoek van het Surinaamse Openbaar Ministerie om Hoefdraad internationaal te signaleren. Na

een intern onderzoek oordeelde Interpol dat de vervolging politiek gemotiveerd was en

verwijderde zij Hoefdraad van de opsporingslijst.

Volgens Dubois is dat oordeel een belangrijk signaal: “De rechter heeft de nationale toetsing nu

afgesloten, maar de internationale instanties kunnen nog oordelen of de vervolging van mijn

cliënt rechtmatig is verlopen. Dat is de volgende stap.”