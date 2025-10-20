DNA-leden volgen training gender analyse Staatsbegroting 2026

Drieëntwintig leden van De Nationale Assemblée hebben vrijdag deelgenomen aan een
interactieve training over de Staatsbegroting 2026 door een genderlens. De sessie, georganiseerd
door Stichting Projekta in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, benadrukte
dat begrotingsbeleid niet neutraal is en verschillende groepen in de samenleving ongelijk kan
beïnvloeden.
Tijdens de training leerden de deelnemers praktische methoden om te beoordelen hoe
beleidsmaatregelen van invloed zijn op vrouwen, mannen, jongeren, inheemsen, mensen met een
beperking en andere kwetsbare groepen. Sharda Ganga, directeur van Projekta, leidde de sessie,
die werd gefinancierd door het Equality Fund.
Namens minister Marinus Bee onderstreepte directeur Nasier Eskak het belang van
samenwerking om beleid rechtvaardig en inclusief te maken. Deelnemers gaven aan dat de
oefening hen hielp blinde vlekken te ontdekken en beter te begrijpen wie profiteert van
beleidsmaatregelen en wie niet.
Shiefania Jahangier, hoofd van het Bureau Genderaangelegenheden, benadrukte dat
gendergelijkheid niet beperkt moet blijven tot het sociale domein, maar integraal onderdeel moet
zijn van economisch, politiek en institutioneel beleid.
De training maakt deel uit van een doorlopend traject om genderresponsief beleid binnen de
overheid en DNA te versterken, in lijn met Projekta’s missie voor een inclusieve, op
mensenrechten gebaseerde samenleving.