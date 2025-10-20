DNA-leden volgen training gender analyse Staatsbegroting 2026

Drieëntwintig leden van De Nationale Assemblée hebben vrijdag deelgenomen aan een

interactieve training over de Staatsbegroting 2026 door een genderlens. De sessie, georganiseerd

door Stichting Projekta in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, benadrukte

dat begrotingsbeleid niet neutraal is en verschillende groepen in de samenleving ongelijk kan

beïnvloeden.

Tijdens de training leerden de deelnemers praktische methoden om te beoordelen hoe

beleidsmaatregelen van invloed zijn op vrouwen, mannen, jongeren, inheemsen, mensen met een

beperking en andere kwetsbare groepen. Sharda Ganga, directeur van Projekta, leidde de sessie,

die werd gefinancierd door het Equality Fund.

Namens minister Marinus Bee onderstreepte directeur Nasier Eskak het belang van

samenwerking om beleid rechtvaardig en inclusief te maken. Deelnemers gaven aan dat de

oefening hen hielp blinde vlekken te ontdekken en beter te begrijpen wie profiteert van

beleidsmaatregelen en wie niet.

Shiefania Jahangier, hoofd van het Bureau Genderaangelegenheden, benadrukte dat

gendergelijkheid niet beperkt moet blijven tot het sociale domein, maar integraal onderdeel moet

zijn van economisch, politiek en institutioneel beleid.

De training maakt deel uit van een doorlopend traject om genderresponsief beleid binnen de

overheid en DNA te versterken, in lijn met Projekta’s missie voor een inclusieve, op

mensenrechten gebaseerde samenleving.