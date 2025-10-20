Rapper Kappalani aangehouden na gewelds incident tijdens party in Flora

De rapper Orlando Watts, beter bekend als Kappalani, is aangehouden nadat hij zich opnieuw

schuldig maakte aan geweld tijdens een evenement in Suriname. Het incident vond plaats in de

nacht van zaterdag op zondag tijdens het 10K Party-evenement aan de Leo Eliazerstraat.

Volgens getuigen bemoeide Kappalani zich met een gevecht en verwondde daarbij een man die

de vechtende partijen probeerde te scheiden. Het slachtoffer liep een diepe kapwond in het

gezicht op en werd door aanwezigen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo gebracht.

De politie startte direct een onderzoek en zette verschillende eenheden in om Kappalani op te

sporen. Hij werd uiteindelijk thuis op de Parijsstraat aangehouden en overgedragen aan het

politiebureau van Flora, waar de zaak in onderzoek is.