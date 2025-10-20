Albina krijgt nieuw kunstgrasveld: investering in jeugd en gemeenschap

Jongeren in Albina hebben er een nieuwe plek bij om te sporten en samen te komen. Het nieuwe

multifunctionele mini-kunstgrasveld dat dit weekend officieel werd geopend, moet jongeren in

Marowijne meer perspectief, structuur en kansen bieden voor ontwikkeling.

De openingshandeling werd verricht door minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling.

Minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport, die namens president Jennifer Simons

sprak, noemde het project “een investering in de toekomst van de jeugd.” Volgens haar is het

veld bedoeld om jongeren een veilige en positieve ruimte te geven waar sport, samenwerking en

karaktervorming centraal staan.

Minister Huur benadrukte dat het initiatief inspeelt op de behoefte aan georganiseerde

activiteiten in het district. “Dit veld houdt jongeren actief en betrokken, weg van negatieve

invloeden,” zei ze.

Het project, oorspronkelijk gestart onder het voormalige ministerie van Regionale Ontwikkeling

en Sport, is nu voltooid onder beheer van Regionale Ontwikkeling. Een lokale commissie zal

toezien op het onderhoud en duurzaam gebruik van de faciliteit.

Binnenkort wordt ook in Galibi een soortgelijk sportveld geopend, waarmee de overheid haar

inzet voor jeugdontwikkeling in de regio verder uitbreidt.