Recidivist aangehouden voor oplichting bij woningverkoop in Wanica

De politie van Wanica heeft op vrijdag 17 oktober 2025 de verdachte R.L. aangehouden wegens

oplichting in verband met de verkoop van woningen. De man werd in verzekering gesteld na

overleg met het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer, T.R., deed op zaterdag 11 oktober 2025 aangifte op het politiebureau De Nieuwe

Grond. Volgens het onderzoek benaderde R.L. T.R. met de belofte een woning te kunnen regelen

via Volkshuisvesting. Hiervoor vroeg hij om een uittreksel en een kopie van de identiteitskaart

van T.R. en een betaling van Srd 6.000. Ook werd T.R. gevraagd andere geïnteresseerden aan te

brengen.

T.R. benaderde vier personen, die eveneens documenten moesten overleggen en hetzelfde bedrag

moesten betalen. In totaal overhandigde T.R. samen met de vier anderen Srd 30.000 aan R.L.

Later bleek dat de verdachte hen voortdurend op de lange baan hield en telkens nieuwe smoesjes

verzon.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat R.L. meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Personen die

mogelijk ook slachtoffer zijn geworden en nog geen aangifte hebben gedaan, worden verzocht

zich te melden bij politiebureau De Nieuwe Grond of bij de dichtstbijzijnde politiepost.