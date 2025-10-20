Nieuw concept-formatiehuis brengt modernisering binnen Korps Politie Suriname

De minister van Justitie en Politie, mr. Harish Manorath, heeft op donderdag 16 oktober 2025 het

vernieuwde concept-formatiehuis met de bijbehorende organogrammen van het Korps Politie

Suriname (KPS) in ontvangst genomen. Dit vormt een belangrijke stap in de modernisering en

herstructurering van de politieorganisatie.

Het concept is het resultaat van een meerjarig proces dat in 2022 begon onder toezicht van het

toenmalige Interim Management Team. Een speciaal ingestelde werkgroep werkte aan een

herziening van de formatie, met inbreng vanuit verschillende geledingen binnen het korps en

daarbuiten. De Surinaamse Politie Bond (SPB) speelde daarbij een actieve rol.

Na een eerste versie in 2023 werd het formatiehuis herzien en afgestemd tijdens

beleidsbesprekingen tussen minister Manorath, de huidige korpsleiding, het managementteam en

de SPB. De laatste bespreking vond plaats op woensdag 15 oktober 2025, waarna het definitieve

concept werd aangeboden aan de minister voor verdere formalisering.

Met dit vernieuwde formatiehuis krijgt het KPS een duidelijker en efficiënter

organisatiestructuur, die aansluit bij de huidige operationele en maatschappelijke behoeften. Er

wordt gestreefd naar meer transparantie in het personeelsbeleid, versterking van het leiderschap

en een evenwichtige verdeling van functies op officieren-, onderofficieren- en

manschappenniveau.

Daarnaast is bij het ontwerp rekening gehouden met toekomstige veiligheidsuitdagingen en de

noodzaak van een gedecentraliseerde organisatievorm.

De korpsleiding heeft haar dank uitgesproken aan de werkgroep onder leiding van commissaris

van politie Nahomie Farinah, het bestuur van de SPB en alle medewerkers die hebben

bijgedragen aan de totstandkoming van dit vernieuwde formatiehuis en de bijbehorende

organogrammen.