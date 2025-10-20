Traditioneel miniatuurhuis SAO Oso Tori Oso geopend als ontmoetingsplek voor gemeenschap

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft op vrijdag 17 oktober 2025 haar

nieuwe ontmoetingsplek, SAO Oso Tori Oso, officieel in gebruik genomen. Het houten

traditionele miniatuurhuis, gebouwd door cursisten van de vakschool, staat op de Diefoestraat in

Geyersvlijt en vertelt een stukje Surinaamse geschiedenis. Tegelijkertijd dient het huisje samen

met het omliggende pleintje als centrale plek voor samenkomst van de gemeenschap.

Cursisten van de afdelingen Bouw en Machinale Houtbewerking werkten mee aan het project,

dat in samenwerking met stichting Under the Blue Surface (UBS) tot stand kwam en werd

gesteund door fondsen van de Nederlandse overheid. Het huisje stond eerder onder beheer van

NAKS en werd door de straten van Paramaribo vervoerd; nu heeft het een vaste plek op het

SAO-terrein. Traditionele voorwerpen, ‘fosten sani’, maken het geheel compleet en bieden

bezoekers een inkijkje in de Surinaamse cultuur.

Tijdens de feestelijke ingebruikname hield onderminister Raj Jadnananding van

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid een toespraak, en werd het naambord onthuld. Tien seniore

burgers uit de buurt werden in het zonnetje gezet voor hun steun en betrokkenheid bij de SAO,

met een pakketje en snacks, mogelijk gemaakt door Lions Club Parwani. “Dit gebouw is een

deel van onze geschiedenis,” aldus een van de senioren.

De SAO viert in 2026 haar 45-jarig bestaan en is een belangrijke opleidingspartner voor de

samenleving. De stichting biedt vaktrainingen aan voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar,

maar ook senioren kunnen deelnemen. Directrice Joyce Lapar benadrukte: “Met kennis kan je

een huisje bouwen, maar ook jezelf versterken. Dat doen we samen met de samenleving.”

SAO Oso Tori Oso biedt ruimte voor bijeenkomsten van maximaal 30 personen, voor cursisten,

personeel en de gemeenschap. Eerder dit jaar vonden er workshops en een gezondheidsdag voor

personeel plaats, en op woensdag 22 oktober wordt een themadag georganiseerd in het kader van

Mental Health Day. De SAO roept de samenleving op gebruik te maken van de mogelijkheden

tot her-, bij- en omscholing.