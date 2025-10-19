Politie verbrandt grote hoeveelheid drugs te Kraka

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft op zaterdag 18 oktober 2025 te

Kraka, in het district Para, een aanzienlijke partij in beslag genomen drugs vernietigd.

De vernietigde drugs waren afkomstig uit verschillende operaties die plaatsvonden tussen 26

april en 17 oktober 2025. Het betrof onder meer vangsten tijdens drugsinvallen, controles op de

Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te Zanderij en onderscheppingen van

postpakketten door de douanerecherche.

In totaal ging het om 59,3 kilogram cocaïne in vaste vorm, 14.825 milliliter vloeibare cocaïne, 53

kilogram marihuana, 14,8 kilogram hasj, 233,5 XTC-pillen, 2,77 gram XTC-poeder en 401,63

gram plus 30 milliliter van de substantie “Sukru”.

De verbranding vond plaats onder leiding en toezicht van een officier van justitie.