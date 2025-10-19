Lichaam van man aangetroffen in Boxel; politie vermoedt misdrijf

In een woning aan de Manjadam in Boxel is vandaag het lichaam van de 50-jarige Vincent K.

aangetroffen. Het lichaam verkeerde in een vergevorderde staat van ontbinding, waardoor het

vermoeden van een gewelddadige dood wordt versterkt.

Tijdens het eerste onderzoek troffen de politieonderzoekers sporen van geweld aan. Het gezicht

van het slachtoffer was met kleding bedekt en er werden bloedsporen aangetroffen op de muren

en gordijnen in de woning. Op basis van deze aanwijzingen gaat de politie uit van een misdrijf.

Na de vondst zijn direct de bevoegde instanties ingeschakeld. Het lichaam van Vincent K. is in

beslag genomen voor verder onderzoek. De afdeling Forensische Opsporing en de recherche

onderzoeken de zaak om de precieze omstandigheden van het overlijden vast te stellen.