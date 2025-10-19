President Simons roept op tot saamhorigheid en innerlijk licht tijdens Diváliviering inSaramacca

De gemeenschap van Saramacca heeft op vrijdag 17 oktober 2025 president Jennifer Simons

mogen verwelkomen voor de viering van Diváli, het feest van licht en saamhorigheid. Ter

gelegenheid van dit feest stak het staatshoofd symbolisch een dia aan bij het

districtscommissariaat in Groningen. De ceremonie werd bijgewoond door parlementsvoorzitter

Ashwin Adhin, minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport, districtscommissaris

Aniel Ramautar, parlementariër Jayant Lalbiharie en de Indiase ambassadeur Subhash Gupta.

Diváli, ook bekend als Deepavali, staat symbool voor de overwinning van licht op duisternis,

goed op kwaad en kennis op onwetendheid. De gezamenlijke ontsteking van de dia door

president Simons, parlementsvoorzitter Adhin en dc Ramautar benadrukte deze boodschap van

hoop en vernieuwing.

In haar toespraak wees president Simons op de diepere betekenis van het feest. “Hoewel er

meerdere lichtfeesten in Suriname worden gevierd, is er slechts één bron: het goddelijk licht.

Laten wij lichtjes zijn voor elkaar. Ons land heeft veel behoefte aan licht om de juiste weg te

vinden,” aldus het staatshoofd. Met deze woorden riep zij op tot eenheid en wederzijds begrip

binnen de samenleving.

Ook de overige sprekers deelden inspirerende boodschappen. Dc Ramautar sprak over de dia als

symbool van hoop en de gezamenlijke wil van de gemeenschap. Minister Gopal, parlementariër

Lalbiharie en ambassadeur Gupta benadrukten het belang van innerlijke zuivering, liefde en

saamhorigheid.

De Nationale Diváli Manifestatie vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 oktober op het

Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.