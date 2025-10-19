Start Suriname Diplomatic Course 2025: “Make Suriname Shine”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) is op

vrijdag 17 oktober 2025 gestart met de Suriname Diplomatic Course 2025. De intensieve

opleiding, verzorgd door het Suriname Diplomaten Instituut (SDI), is bedoeld voor toekomstige

diplomaten en consulaire medewerkers en maakt onderdeel uit van een breder programma om de

diplomatieke capaciteiten van Suriname te versterken.

Directeur Buitenlandse Zaken, Miriam Mac Intosh, lichtte toe dat de training deelnemers

voorziet van cruciale kennis en vaardigheden voor het werken in een complexe internationale

omgeving. Onderwerpen zoals internationale betrekkingen, onderhandelingstechnieken, protocol,

culturele sensitiviteit en crisismanagement komen uitgebreid aan bod. “Een diplomaat moet

geopolitieke ontwikkelingen nauwlettend volgen en Suriname op een accurate en professionele

manier vertegenwoordigen,” aldus Mac Intosh.

Minister Melvin Bouva benadrukte dat de opleiding bijdraagt aan de verdere professionalisering

van de Surinaamse diplomatie en aansluit bij het beleid van president Jennifer Simons, dat

actieve, assertieve en economisch gerichte diplomatie voorstaat. “Diplomaten zijn geen

boodschappers, maar strategen en bruggenbouwers. Hun missie is en blijft: Make Suriname

Shine,” stelde Bouva.

Daarnaast wees hij op het belang van een sterke internationale positie voor Suriname, met

aandacht voor thema’s als klimaatbeleid, digitalisering, cyberveiligheid en migratie. De status

van Suriname als carbon-negatief land wordt daarbij gezien als een belangrijke troef voor de

wereldwijde profilering van het land.