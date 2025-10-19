Start Suriname Diplomatic Course 2025: “Make Suriname Shine”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) is op
vrijdag 17 oktober 2025 gestart met de Suriname Diplomatic Course 2025. De intensieve
opleiding, verzorgd door het Suriname Diplomaten Instituut (SDI), is bedoeld voor toekomstige
diplomaten en consulaire medewerkers en maakt onderdeel uit van een breder programma om de
diplomatieke capaciteiten van Suriname te versterken.
Directeur Buitenlandse Zaken, Miriam Mac Intosh, lichtte toe dat de training deelnemers
voorziet van cruciale kennis en vaardigheden voor het werken in een complexe internationale
omgeving. Onderwerpen zoals internationale betrekkingen, onderhandelingstechnieken, protocol,
culturele sensitiviteit en crisismanagement komen uitgebreid aan bod. “Een diplomaat moet
geopolitieke ontwikkelingen nauwlettend volgen en Suriname op een accurate en professionele
manier vertegenwoordigen,” aldus Mac Intosh.
Minister Melvin Bouva benadrukte dat de opleiding bijdraagt aan de verdere professionalisering
van de Surinaamse diplomatie en aansluit bij het beleid van president Jennifer Simons, dat
actieve, assertieve en economisch gerichte diplomatie voorstaat. “Diplomaten zijn geen
boodschappers, maar strategen en bruggenbouwers. Hun missie is en blijft: Make Suriname
Shine,” stelde Bouva.
Daarnaast wees hij op het belang van een sterke internationale positie voor Suriname, met
aandacht voor thema’s als klimaatbeleid, digitalisering, cyberveiligheid en migratie. De status
van Suriname als carbon-negatief land wordt daarbij gezien als een belangrijke troef voor de
wereldwijde profilering van het land.