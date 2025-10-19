DSB waarschuwt voor stijging van digitale fraude tijdens Cyber Security Month

Oktober wordt wereldwijd gevierd als Cyber Security Month, een maand waarin extra aandacht
wordt gevraagd voor digitale veiligheid. Ook in Suriname waarschuwt de Surinaamsche Bank
(DSB) voor een toename van online fraude, phishing en identiteitsmisbruik. Volgens de bank is
digitale waakzaamheid geen luxe, maar een noodzaak, omdat fraudeurs steeds geraffineerder te
werk gaan.
DSB merkt op dat valse e-mails, sms’jes, WhatsApp-berichten en nep-socialmediaprofielen
steeds vaker circuleren. Deze berichten lijken afkomstig van banken, bedrijven of
overheidsinstanties en hebben als doel mensen te misleiden om persoonlijke of financiële
gegevens prijs te geven.
Belangrijke tips voor burgers:
- Klik niet zomaar op links in e-mails of berichten. Bezoek websites altijd rechtstreeks via
uw browser.
- Controleer de afzender: officiële e-mails van DSB eindigen op www.dsb.sr, maar wees
alert op mogelijke spoofing.
- Let op de toon van berichten: spoedverzoeken, dreigende taal of onpersoonlijke
aanspreekvormen zijn vaak verdacht.
- Deel nooit wachtwoorden, pincodes, CVV-codes of andere gevoelige gegevens, ongeacht
via welk kanaal dit wordt gevraagd.
Veilig gebruik van geldautomaten (ATM’s):
- Bescherm het toetsenbord bij het intoetsen van uw pincode.
- Neem uw pinpas en bon direct mee.
- Meld onmiddellijk afwijkingen of manipulaties aan de bank.
- DSB benadrukt dat alert blijven zowel online als offline essentieel is om financiële en
persoonlijke gegevens te beschermen tegen fraudeurs.