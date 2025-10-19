DSB waarschuwt voor stijging van digitale fraude tijdens Cyber Security Month

Oktober wordt wereldwijd gevierd als Cyber Security Month, een maand waarin extra aandacht

wordt gevraagd voor digitale veiligheid. Ook in Suriname waarschuwt de Surinaamsche Bank

(DSB) voor een toename van online fraude, phishing en identiteitsmisbruik. Volgens de bank is

digitale waakzaamheid geen luxe, maar een noodzaak, omdat fraudeurs steeds geraffineerder te

werk gaan.

DSB merkt op dat valse e-mails, sms’jes, WhatsApp-berichten en nep-socialmediaprofielen

steeds vaker circuleren. Deze berichten lijken afkomstig van banken, bedrijven of

overheidsinstanties en hebben als doel mensen te misleiden om persoonlijke of financiële

gegevens prijs te geven.

Belangrijke tips voor burgers:

Klik niet zomaar op links in e-mails of berichten. Bezoek websites altijd rechtstreeks via

uw browser.

Controleer de afzender: officiële e-mails van DSB eindigen op www.dsb.sr, maar wees

alert op mogelijke spoofing.

Let op de toon van berichten: spoedverzoeken, dreigende taal of onpersoonlijke

aanspreekvormen zijn vaak verdacht.

Deel nooit wachtwoorden, pincodes, CVV-codes of andere gevoelige gegevens, ongeacht

via welk kanaal dit wordt gevraagd.

Veilig gebruik van geldautomaten (ATM’s):