Autobestuurder met jachtgeweer aangehouden tijdens politiecontrole te 21 Pasie

  • October 19, 2025

Leden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) hebben op donderdagavond 16 oktober
2025 een 34-jarige automobilist, J.P., aangehouden tijdens een verhoogde surveillance te 21
Pasie in het district Brokopondo.

Bij een controle van het voertuig ontdekten de wetsdienaren dat de bestuurder hagelpatronen
tussen de voorstoelen had verstopt. Op de vraag of hij in het bezit was van een vuurwapen of een
vergunning, verklaarde J.P. dat zijn jachtgeweer zich in zijn kamp te Kwatta-ede bevond.

Omdat de man zichtbaar zenuwachtig reageerde en de omgeving bekendstaat om eerdere
berovingen, besloten de agenten het voertuig verder te doorzoeken. Tijdens dit onderzoek werd
achter de leuning van de achterbank een jachtgeweer aangetroffen.

J.P. kon geen vuurwapenvergunning overleggen en werd daarop ter plaatse aangehouden. Hij is
overgebracht naar het politiebureau van Brownsweg voor verdere voorgeleiding. Het
jachtgeweer en de bijbehorende hagelpatronen zijn in het belang van het onderzoek in beslag
genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld op verdenking
van overtreding van de Vuurwapenwet.

