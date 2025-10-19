Autobestuurder met jachtgeweer aangehouden tijdens politiecontrole te 21 Pasie

Leden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) hebben op donderdagavond 16 oktober

2025 een 34-jarige automobilist, J.P., aangehouden tijdens een verhoogde surveillance te 21

Pasie in het district Brokopondo.

Bij een controle van het voertuig ontdekten de wetsdienaren dat de bestuurder hagelpatronen

tussen de voorstoelen had verstopt. Op de vraag of hij in het bezit was van een vuurwapen of een

vergunning, verklaarde J.P. dat zijn jachtgeweer zich in zijn kamp te Kwatta-ede bevond.

Omdat de man zichtbaar zenuwachtig reageerde en de omgeving bekendstaat om eerdere

berovingen, besloten de agenten het voertuig verder te doorzoeken. Tijdens dit onderzoek werd

achter de leuning van de achterbank een jachtgeweer aangetroffen.

J.P. kon geen vuurwapenvergunning overleggen en werd daarop ter plaatse aangehouden. Hij is

overgebracht naar het politiebureau van Brownsweg voor verdere voorgeleiding. Het

jachtgeweer en de bijbehorende hagelpatronen zijn in het belang van het onderzoek in beslag

genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld op verdenking

van overtreding van de Vuurwapenwet.