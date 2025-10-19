ECD dwingt naleving regels af bij supermarkt na overtredingen

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) heeft op vrijdag 17 oktober 2025
opgetreden bij supermarkt M aan de Anamoestraat in Paramaribo. Aanleiding voor het optreden
was een klacht over de verkoop van kipproducten zonder etiket en gekoelde dranken zonder
duidelijke prijsvermelding.
In overleg met de afdeling Keuring van het Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) en na
advies van de Veterinaire Inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)
werden de betreffende kipproducten direct uit de verkoop gehaald. In totaal zijn 17 pakken
kippenvleugels en 17 pakken kippenpoten uit de koeling verwijderd totdat deze voorzien zijn van
correcte etiketten.
Tijdens de inspectie constateerden de ECD-controleurs bovendien dat bij verschillende gekoelde
dranken de prijzen ontbraken. De winkelier verklaarde dat de prijzen wel zichtbaar waren op de
reguliere schappen, maar de ECD benadrukte dat prijsaanduiding op álle verkooppunten
verplicht is. De ondernemer zegde toe de tekortkomingen onmiddellijk te verhelpen.
De winkelier werd gewezen op het belang van transparantie richting de consument en de
naleving van de economische regelgeving. Een hercontrole is aangekondigd om na te gaan of de
situatie volledig is gecorrigeerd. Bij herhaling van overtredingen zal de ECD passende
maatregelen treffen.
Het ministerie roept consumenten op om misstanden, zoals prijsopdrijving of onjuiste
etikettering, te blijven melden via WhatsApp (+597) 8530915 of telefonisch via 483949.