ECD dwingt naleving regels af bij supermarkt na overtredingen

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken,

Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) heeft op vrijdag 17 oktober 2025

opgetreden bij supermarkt M aan de Anamoestraat in Paramaribo. Aanleiding voor het optreden

was een klacht over de verkoop van kipproducten zonder etiket en gekoelde dranken zonder

duidelijke prijsvermelding.

In overleg met de afdeling Keuring van het Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) en na

advies van de Veterinaire Inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)

werden de betreffende kipproducten direct uit de verkoop gehaald. In totaal zijn 17 pakken

kippenvleugels en 17 pakken kippenpoten uit de koeling verwijderd totdat deze voorzien zijn van

correcte etiketten.

Tijdens de inspectie constateerden de ECD-controleurs bovendien dat bij verschillende gekoelde

dranken de prijzen ontbraken. De winkelier verklaarde dat de prijzen wel zichtbaar waren op de

reguliere schappen, maar de ECD benadrukte dat prijsaanduiding op álle verkooppunten

verplicht is. De ondernemer zegde toe de tekortkomingen onmiddellijk te verhelpen.

De winkelier werd gewezen op het belang van transparantie richting de consument en de

naleving van de economische regelgeving. Een hercontrole is aangekondigd om na te gaan of de

situatie volledig is gecorrigeerd. Bij herhaling van overtredingen zal de ECD passende

maatregelen treffen.

Het ministerie roept consumenten op om misstanden, zoals prijsopdrijving of onjuiste

etikettering, te blijven melden via WhatsApp (+597) 8530915 of telefonisch via 483949.