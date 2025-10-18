President Simons: Decemberzaak juridisch afgesloten, geen gratieverzoek ontvangen

President Jennifer Simons heeft tijdens een persconferentie duidelijk gemaakt dat er geen

officieel gratieverzoek van de vier veroordeelden in het Decemberproces op haar bureau ligt.

Volgens haar is enkel een brief van advocaat Irvin Kanhai ontvangen, maar deze is niet door de

veroordeelden zelf ondertekend.

De president benadrukte dat een gratieverzoek een persoonlijke handeling is die door de

gedetineerde zelf moet worden ingediend. “Gratie is een verzoek van de gedetineerde zelf.

Zolang dat niet op mijn bureau ligt, weet ik niets over gratie,” aldus Simons. De kwestie rond de

brief van de advocaat werd eerder deze week besproken, maar was door een achterstand op het

kabinet nog niet eerder gelezen.

Simons stelde verder dat het Decemberproces juridisch is afgerond. “Wat ik persoonlijk vind, of

u persoonlijk vindt, doet er niet meer toe. De rechter heeft de hamer geslagen; die zaak is

voorbij,” zei zij. Ze benadrukte dat de mensenrechten van alle gedetineerden gerespecteerd

worden, maar dat er geen reden is om de zaak opnieuw te openen.

De president sloot af met een duidelijke boodschap over haar prioriteiten: “We vergeten

niemand, ook deze vier mensen niet. Maar u of wie dan ook gaat van mij geen heropening van

dit drama krijgen. Mijn focus ligt op de toekomst van het land en op het verbeteren van het

bestaan voor alle Surinamers.”