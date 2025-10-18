VES: Jaarrede 2025 mist samenhang in gezondheidszorg, pleit voor zorgstraten

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft in haar periodiek INZICHT kritiek

geuit op de jaarrede 2025, waarin bijna een vijfde van de spreektijd aan de gezondheidszorg

werd besteed. Hoewel de president prioriteiten benoemde zoals versterking van eerstelijnszorg

via de Regionale Gezondheidsdiensten (RGD) en spoedklinieken, digitalisering, hervorming van

het Staatsziekenfonds (SZF) en het Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG), en het versterken

van medische en verpleegkundige capaciteit, ontbreekt volgens de VES een duidelijk

geïntegreerd plan.

De VES pleit voor een zorgstratenmodel, waarbij preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg

per ziektebeeld geïntegreerd worden in gespecialiseerde zorgeenheden. Voorbeelden zijn:

Het ’s Lands Hospitaal, dat kan uitgroeien tot een Moeder- en Kindcentrum, bundelt

perinatale zorg, kindzorg en gynaecologie.



Het Psychiatrisch en Neurologisch Centrum Suriname, dat kan worden uitgebreid tot een

nationaal centrum voor geestelijke, neurologische en verslavingszorg.

Door RGD-posten en spoedklinieken aan deze zorgstraten te koppelen, wordt preventie een

geïntegreerd onderdeel van de zorg, wat leidt tot hogere efficiëntie, betere behandeluitkomsten

en meer financiële ruimte voor hogere salarissen en personeelstoename.

Ook wordt voorgesteld dat het SZF overstapt op bundelbetalingen gebaseerd op kwaliteit en

resultaten, terwijl het BOG kan uitgroeien tot nationaal data- en kenniscentrum. Gespecialiseerde

centra in Paramaribo zouden als spil dienen voor een netwerk van ziekenhuizen in Atjoni,

Wanica en Albina, ondersteund door telemedicine en digitalisering, zodat hoogwaardige zorg

ook in het binnenland beschikbaar is.

Volgens de VES biedt dit geïntegreerde model een structurele oplossing voor personeelstekorten,

creëert het duizenden banen in de gezondheidszorg, en maakt het systeem duurzaam betaalbaar.

Waar de jaarrede blijft steken in losse prioriteiten, presenteert het zorgstratenmodel een

samenhangend en toekomstbestendig alternatief voor de Surinaamse gezondheidszorg.