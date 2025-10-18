Minister Baasaron markeert nieuwe fase in Suriname-Guyana handels- en industriële samenwerking

De Surinaamse minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische

Innovatie, Andrew Baasaron, heeft tijdens zijn werkbezoek aan Guyana op donderdag 16 oktober

2025 een reeks veldbezoeken afgelegd aan de Guyana Marketing Coöperatie (GMC), een

verwerkingsfaciliteit en een industrieel terrein. Het bezoek sluit aan op eerder overleg met de

Guyanese minister van Toerisme, Industrie en Handel, Susan Rodrigues, en markeert een nieuwe

fase in de intensivering van de economische samenwerking tussen beide buurlanden.

Tijdens het bezoek aan de GMC-shop kreeg de Surinaamse delegatie een rondleiding langs

lokale producten die zowel op de binnenlandse markt als voor export worden aangeboden.

Minister Baasaron toonde zich onder de indruk van de manier waarop Guyana zijn landbouw- en

agro-verwerkende sector organiseert rond toegevoegde waarde en markttoegang. “Dit is een

inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking tussen overheid en ondernemers de productieketen

kan versterken,” aldus de minister.

Bij de verwerkingsfaciliteit bespraken beide ministers de mogelijkheden voor het opzetten van

een soortgelijke faciliteit in Suriname, met als doel KMO’s te ondersteunen bij de verdere

ontwikkeling van hun producten. Minister Baasaron benadrukte dat dergelijke initiatieven

bijdragen aan regionale voedselzekerheid en exportdiversificatie, volledig in lijn met Surinames

beleid om de niet-oliesector te versterken.

Op het industrieterrein gingen de gesprekken over lokale industriële projecten en hoe deze als

inspiratie kunnen dienen voor de ontwikkeling van eigen industrieterreinen in Suriname. De

minister onderstreepte dat deze uitwisseling van kennis en ervaringen essentieel is voor het

versterken van de economische samenwerking tussen Suriname en Guyana.