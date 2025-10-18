VWA en IDB evalueren voortgang arbeidsmarktproject

Onderminister dr. Raj Jadnanansing van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) heeft op

woensdag 15 oktober 2025 een delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB)

ontvangen onder leiding van Margarita Hernandez, Chief of Operations. Tijdens het overleg

werd de voortgang besproken van het project “Labor Market Alignment with New Industries”,

dat in 2023 werd gelanceerd om de aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en nieuwe

sectoren te verbeteren.

Het project beoogt de arbeidsbemiddeling in Suriname te moderniseren en de toegang voor

werkzoekenden en werkgevers te vergemakkelijken. Een belangrijk onderdeel is de inrichting

van een modern arbeidsbemiddelingsbureau op de begane grond van het VWA-hoofdkantoor aan

de Lalla Rookhweg. De ingebruikname staat gepland voor medio 2026.

Daarnaast richt het project zich op het trainen van arbeidskrachten binnen groeiende sectoren

zoals toerisme, landbouw en ICT. Hiermee wil het ministerie de inzetbaarheid van Surinamers

vergroten en de werkgelegenheid stimuleren. De IDB meldde dat de trainingscomponent

voorspoedig verloopt en dat al meerdere groepen succesvol zijn opgeleid.

De uitvoering van het project wordt gecoördineerd door het onderdirectoraat Arbeidsmarkt onder

leiding van Naomi Esajas-Friperson.