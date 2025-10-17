Rukwind richtte zware schade aan dak Christus Koningschool aan

Een plotselinge rukwind heeft dinsdagmiddag 14 oktober 2025 aanzienlijke schade aangericht

aan het dak van de Christus Koningschool. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor

Rampenbeheersing (NCCR) deed direct een beroep op hulpdiensten om in te grijpen.

De genie-eenheid van het Nationaal Leger, met ondersteuning van infanteristen, werd ingezet om

het beschadigde dak op te ruimen. Ook de brandweer was snel ter plaatse. Op verzoek van de

brandweer kwam de hoogwerker van de genie-eenheid in actie om bijstand te verlenen bij het

verwijderen van losgeraakte dakdelen.

Dankzij de gezamenlijke inzet van de hulpdiensten kon de omgeving veilig worden gesteld. Er

vielen voor zover bekend geen gewonden