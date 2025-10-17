Rukwind richtte zware schade aan dak Christus Koningschool aan

  • October 17, 2025

Een plotselinge rukwind heeft dinsdagmiddag 14 oktober 2025 aanzienlijke schade aangericht
aan het dak van de Christus Koningschool. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor
Rampenbeheersing (NCCR) deed direct een beroep op hulpdiensten om in te grijpen.

De genie-eenheid van het Nationaal Leger, met ondersteuning van infanteristen, werd ingezet om
het beschadigde dak op te ruimen. Ook de brandweer was snel ter plaatse. Op verzoek van de
brandweer kwam de hoogwerker van de genie-eenheid in actie om bijstand te verlenen bij het
verwijderen van losgeraakte dakdelen.

Dankzij de gezamenlijke inzet van de hulpdiensten kon de omgeving veilig worden gesteld. Er
vielen voor zover bekend geen gewonden

