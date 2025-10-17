Pilotonderzoek Afrikaanse Varkenspest van start in Suriname

Het Directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is

begonnen met een pilotonderzoek naar de Afrikaanse Varkenspest (AVP) in verschillende

districten. Het onderzoek, geleid door staatsdierenarts Richenel Kartodiwongso, heeft als doel de

dreiging van de ziekte in kaart te brengen en de paraatheid van Suriname te versterken.

Tot nu toe zijn 80 bloedmonsters afgenomen bij varkens in Saramacca, Wanica, Nickerie,

Coronie en Commewijne. Het streefdoel is 100 monsters, die vervolgens in een buitenlands

laboratorium worden geanalyseerd. De monsters worden verzameld via een eenvoudige

bloedafname bij de oren van de dieren.

Het pilotonderzoek maakt deel uit van het USDA-gefinancierde project “Capacity Building voor

Afrikaanse Varkenspest Surveillance en Respons”, gericht op het verbeteren van preventie,

detectie en beheersing van AVP in de regio. Het Inter-Amerikaans Instituut voor

Landbouwsamenwerking (IICA) in Suriname ondersteunt het project met capaciteitsopbouw op

het gebied van handel en risicocommunicatie.

AVP is een zeer besmettelijke ziekte die zowel tamme als wilde varkens treft en kan leiden tot

hoge sterfte, economische verliezen en verstoring van voedselvoorziening. Sinds 2021 is de

ziekte opnieuw in de regio opgedoken, onder andere in de Dominicaanse Republiek en Haïti, wat

het belang van nationale en regionale paraatheid benadrukt.