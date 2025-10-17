Minister Pokie pleit voor meer begrip en inclusie op Witte Stokkendag

Minister Diana Pokie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op donderdag 16

oktober een bezoek gebracht aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in

Suriname (NSBS) ter gelegenheid van Witte Stokkendag. Deze dag, die jaarlijks op 15 oktober

wordt herdacht, vraagt aandacht voor de positie van mensen met een visuele beperking en de

noodzaak van een inclusieve samenleving.

Tijdens haar bezoek nam de minister deel aan een ervaringsactiviteit om beter inzicht te krijgen

in de dagelijkse uitdagingen van blinden en slechtzienden. Volgens haar worden de

zelfstandigheid en mobiliteit van deze groep vaak belemmerd door een gebrek aan

toegankelijkheid in de openbare ruimte. “We moeten het leven van mensen met een beperking

vergemakkelijken, niet bemoeilijken,” aldus Pokie.

De minister benadrukte het belang van samenwerking met maatschappelijke organisaties om

effectief sociaal beleid te voeren. Ze gaf aan dat er gewerkt wordt aan de oprichting van een

nationaal orgaan dat zich specifiek zal richten op mensen met een beperking. Dit initiatief wordt

meegenomen in het beleid van SoZaVo voor 2026.