Suriname lanceert Skills for Growth-project voor versterking beroepsonderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) heeft het project “Skills for

Growth: Improving Education Opportunities and Competitiveness” officieel gelanceerd tijdens

een missie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Tegelijkertijd vond een kick-

offworkshop plaats met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en beleidsmakers.

Het project, waarvoor in november 2024 een contract werd ondertekend, wordt gefinancierd met

een lening van 40 miljoen Amerikaanse dollar van de IDB en loopt over vier jaar. Het doel is om

het Surinaamse beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de dynamische arbeidsmarkt.

María Fernanda Prada, senior sectorspecialist onderwijs bij de IDB, benadrukte het belang van

toekomstgerichte opleidingen: “Elke leerling verdient een opleiding die garandeert dat hij of zij

een plaats kan vinden op de arbeidsmarkt.”

Het Skills for Growth-project richt zich op drie speerpunten: verbetering van Engelse

taalvaardigheid, versterking van digitale en ICT-vaardigheden, en de ontwikkeling van

arbeidsmarktgerichte technische en beroepsopleidingen (TVET). Het project sluit aan bij

bestaande initiatieven, zoals de intensievere samenwerking tussen MINOWC en het

bedrijfsleven en het partnerschap van NATIN met de olie- en gasindustrie.