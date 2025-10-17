Bevelhebber Sprak Vrouwelijke Militairen Toe Over Beleid en Discipline

Tijdens de bijeenkomst sprak de bevelhebber over het belang van het Women, Peace and

Security (WPS)-concept, dat zich richt op de versterking van de rol van vrouwen binnen

veiligheidsorganisaties. Hij gaf aan dat drie jaar geleden al een start werd gemaakt met

bewustwording rond dit thema, maar dat verdere inzet nodig blijft om echte vooruitgang te

boeken.

De generaal moedigde de vrouwen aan om meer verantwoordelijkheid te nemen en hun grenzen

te verleggen. “Wie wil doorgroeien, moet hard werken, integer blijven en betrokken zijn bij wat

ze doet,” benadrukte Kioe A Sen.

Ook de Test Fysieke Gesteldheid (TFG) kwam aan bod. De bevelhebber spoorde alle

vrouwelijke militairen aan actief deel te nemen aan deze fysieke test, omdat paraatheid volgens

hem essentieel is voor de slagkracht van het leger.

Daarnaast maakte hij bekend dat drie vrouwelijke pelotons zullen deelnemen aan het defilé van

25 november 2025, ter ere van de 50e Onafhankelijkheidsdag van Suriname.

De bijeenkomst werd afgesloten met een open gesprek, waarin de militairen vragen konden

stellen en hun ervaringen deelden. De sfeer was positief en gericht op samenwerking en

persoonlijke ontwikkeling.