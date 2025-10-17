DES houdt vertrekkende passagiers op J.A.P. Luchthaven tegen wegens openstaande boetes

De Dienst Executie Strafvonnissen (DES) heeft op woensdag 15 oktober 2025 vertrekkende

passagiers op de Johan Adolf Pengel (J.A.P.) Internationale Luchthaven gecontroleerd. Reizigers

die door de rechter waren veroordeeld voor verkeersovertredingen maar hun boetes nog niet

hadden betaald, werden op de luchthaven staande gehouden totdat de betalingen waren voldaan.

Een passagier die zijn boete niet kon aflossen, mocht zijn reis niet voortzetten en is overgebracht

naar het Huis van Bewaring Santo Boma om een vervangende straf van 21 weken en drie dagen

uit te zitten.

De DES voert dergelijke controles ook uit tijdens verkeersacties om naleving van

verkeersvonnissen te waarborgen. Burgers kunnen vooraf informatie inwinnen over openstaande

boetes via WhatsApp op 0880-8652.