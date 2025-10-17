DES houdt vertrekkende passagiers op J.A.P. Luchthaven tegen wegens openstaande boetes

De Dienst Executie Strafvonnissen (DES) heeft op woensdag 15 oktober 2025 vertrekkende
passagiers op de Johan Adolf Pengel (J.A.P.) Internationale Luchthaven gecontroleerd. Reizigers
die door de rechter waren veroordeeld voor verkeersovertredingen maar hun boetes nog niet
hadden betaald, werden op de luchthaven staande gehouden totdat de betalingen waren voldaan.
Een passagier die zijn boete niet kon aflossen, mocht zijn reis niet voortzetten en is overgebracht
naar het Huis van Bewaring Santo Boma om een vervangende straf van 21 weken en drie dagen
uit te zitten.
De DES voert dergelijke controles ook uit tijdens verkeersacties om naleving van
verkeersvonnissen te waarborgen. Burgers kunnen vooraf informatie inwinnen over openstaande
boetes via WhatsApp op 0880-8652.