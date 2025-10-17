LVV schenkt groenten en fruit aan Stichting Betheljada ter gelegenheid van Wereldvoedseldag

In het kader van Wereldvoedseldag heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
(LVV) op 16 oktober groenten en fruit gedoneerd aan Stichting Betheljada. De overhandiging
vond plaats in het gebouw van de stichting. Directeur Kavita Mohan sprak haar dank uit en
benadrukte dat Betheljada volledig afhankelijk is van donaties, die door de huidige economische
situatie steeds schaarser worden.
Onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, Maitriedebie Jagroep, onderstreepte het belang
van gezonde voeding en voedselzekerheid. “Goed voedsel consumeren heeft direct invloed op
betere productie. Het is belangrijk dat alle groepen in de samenleving hieraan meewerken,” aldus
Jagroep. Ze gaf aan dat LVV onderzoekt hoe de stichting verder ondersteund kan worden, onder
meer bij het gebruik van de eerder geschonken plantenkas.
Het thema van Wereldvoedseldag 2025 luidt: “Hand in Hand, voor beter voedsel en een betere
toekomst.” Volgens Jagroep zet LVV zich in om instellingen als Betheljada te helpen niet alleen
toegang te krijgen tot gezond voedsel, maar ook om op termijn deels zelfvoorzienend te worden.
Stichting Betheljada, die op 20 november haar 46-jarig bestaan viert, biedt zorg en onderdak aan
ruim zestig bewoners met een beperking. Directeur Mohan gaf aan dat de stichting wil uitbreiden
naar zeventig bewoners, maar kampt met personeelstekorten en een gebrek aan vrijwilligers. Ze
deed daarom een oproep aan de samenleving: “Onze bewoners zijn kwetsbaar, maar puur van
ziel. Ze verdienen liefde, aandacht en steun. Betheljada kan dit niet alleen.”