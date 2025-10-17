LVV schenkt groenten en fruit aan Stichting Betheljada ter gelegenheid van Wereldvoedseldag

In het kader van Wereldvoedseldag heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV) op 16 oktober groenten en fruit gedoneerd aan Stichting Betheljada. De overhandiging

vond plaats in het gebouw van de stichting. Directeur Kavita Mohan sprak haar dank uit en

benadrukte dat Betheljada volledig afhankelijk is van donaties, die door de huidige economische

situatie steeds schaarser worden.

Onder­directeur Landbouwkundig Onderzoek, Maitriedebie Jagroep, onderstreepte het belang

van gezonde voeding en voedselzekerheid. “Goed voedsel consumeren heeft direct invloed op

betere productie. Het is belangrijk dat alle groepen in de samenleving hieraan meewerken,” aldus

Jagroep. Ze gaf aan dat LVV onderzoekt hoe de stichting verder ondersteund kan worden, onder

meer bij het gebruik van de eerder geschonken plantenkas.

Het thema van Wereldvoedseldag 2025 luidt: “Hand in Hand, voor beter voedsel en een betere

toekomst.” Volgens Jagroep zet LVV zich in om instellingen als Betheljada te helpen niet alleen

toegang te krijgen tot gezond voedsel, maar ook om op termijn deels zelfvoorzienend te worden.

Stichting Betheljada, die op 20 november haar 46-jarig bestaan viert, biedt zorg en onderdak aan

ruim zestig bewoners met een beperking. Directeur Mohan gaf aan dat de stichting wil uitbreiden

naar zeventig bewoners, maar kampt met personeelstekorten en een gebrek aan vrijwilligers. Ze

deed daarom een oproep aan de samenleving: “Onze bewoners zijn kwetsbaar, maar puur van

ziel. Ze verdienen liefde, aandacht en steun. Betheljada kan dit niet alleen.”