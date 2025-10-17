Suriname benadrukt solidariteit en klimaatleiderschap tijdens virtuele Caricom-top

Suriname heeft op donderdag 16 oktober 2025 deelgenomen aan de 41ste Inter-Sessional

Meeting of the Conference of Heads of Government of the CARICOM. President Jennifer

Simons en minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en

Samenwerking (BIS) namen virtueel deel aan de bijeenkomst vanuit het Kabinet van de

President. De vergadering bood een belangrijk platform om te overleggen over actuele regionale

en internationale vraagstukken, waaronder klimaatverandering, regionale veiligheid, de situatie

in Haïti en de versterking van solidariteit binnen de Caribische gemeenschap.

Een belangrijk agendapunt betrof de voorbereiding op de aanstaande VN-klimaattop (COP) in

Brazilië. Suriname onderstreepte tijdens de meeting zijn rol als koolstof-negatief land met

uitgestrekte en waardevolle bosgebieden. Minister Bouva gaf aan dat Suriname met zijn bijdrage

aan het behoud van het mondiale milieu een dienst aan de wereld bewijst. Hij pleitte daarom

voor rechtvaardige compensatie en adequate klimaatfinanciering voor landen die actief bijdragen

aan de bescherming van het wereldklimaat.

De Caricom-leiders besteedden tevens ruime aandacht aan de aanhoudende crisis in Haïti.

Suriname sprak zijn solidariteit uit met het Haïtiaanse volk en steunde de gezamenlijke

inspanningen gericht op het herstel van democratie, mensenrechten en veiligheid in het land.

Minister Bouva gaf aan dat Suriname, binnen het kader van VN-resoluties, bereid is bij te dragen

aan verdere stabiliserende maatregelen, in overleg met de regering en regionale partners.

Daarnaast werd stilgestaan bij veiligheidsuitdagingen in het Caribisch gebied, zoals incidenten

op zee en drugshandel. President Simons benadrukte hierbij het belang van vrede door middel

van dialoog en samenwerking.

Binnenkort zal Suriname het voorzitterschap van de Council for Foreign and Community

Relations (COFCOR) op zich nemen. Daarmee krijgt het land een centrale rol bij het vormgeven

van de regionale buitenlandagenda. Minister Bouva gaf aan dat Suriname zich zal blijven

inzetten voor een sterke, moderne en daadkrachtige Caricom die haar invloed op het mondiale

toneel verder vergroot.

“Suriname gelooft in samenwerking, in dialoog en in solidariteit. Alleen samen kunnen we de

regio versterken en bouwen aan een toekomst van vrede, duurzaamheid en wederzijds voordeel,”

aldus Bouva.