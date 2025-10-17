LVV viert Wereldvoedseldag 2025 met donaties aan scholen en zorginstellingen

Op 16 oktober 2025 is wereldwijd Wereldvoedseldag herdacht, een dag waarop aandacht wordt
gevraagd voor voedselzekerheid en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om honger te
bestrijden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) nam dit jaar het initiatief
om voedsel en agrarische materialen te doneren aan scholen en zorginstellingen.
In lijn met het thema “Hand in hand voor beter voedsel en een betere toekomst” ontvingen de
agrarische studierichting van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) MBO en de praktijkschool
van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) te Reeberg op 15 oktober diverse landbouwmaterialen,
zoals harken, meststoffen, zaden en gereedschappen. Op Wereldvoedseldag zelf kregen de
leerlingen van de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) soortgelijke
donaties om hun landbouwactiviteiten te ondersteunen.
Daarnaast schonk LVV verse groenten en fruit aan Huize Betheljada, waar 60 kinderen en
jongvolwassenen met complexe beperkingen zorg en aandacht krijgen. LVV-onderdirecteur
Landbouwkundig Onderzoek, Maitrie Jagroep, benadrukte het belang van gezonde voeding:
“Voeding staat bij ons op nummer één. Vandaag brengen wij deze verse producten met liefde en
blijven wij klaarstaan voor toekomstige ondersteuning.”
Kavita Mohan, directeur van Huize Betheljada, sprak haar dank uit: “Voor onze kinderen
betekent voeding veel meer dan eten; het is een bron van vreugde en welzijn.”
Minister Mike Noersalim benadrukte het belang van samenwerking voor een duurzaam en lokaal
voedselsysteem: “Suriname beschikt over vruchtbare gronden, overvloedige waterbronnen en
toegewijde agrariërs en vissers. Door de handen ineen te slaan, kunnen we bouwen aan een
sterke, onafhankelijke en voedzame agrarische sector die de toekomst van ons land zeker stelt.”