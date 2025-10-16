Plattelandsvrouwen in Lelydorp geëerd met fruitbomen op Internationale Plattelandsvrouwendag

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), ressort Wanica D, heeft op 15 oktober

een bijzonder eerbetoon gebracht aan plattelandsvrouwen in Lelydorp ter gelegenheid van de

Internationale Plattelandsvrouwendag. In het kader van deze dag, die wereldwijd in het teken

staat van de kracht en inzet van vrouwen op het platteland, werden de vrouwen verrast met

fruitbomen die in hun woonomgeving werden geplant.

De activiteit, onder leiding van Ruben Piroe, ressortleider van Wanica D, had als doel de

belangrijke rol van vrouwen in de landbouwsector te erkennen en hen te stimuleren actief bij te

dragen aan duurzame voedselproductie. Met het schenken van de fruitbomen wil LVV niet alleen

waardering tonen, maar ook bijdragen aan voedselzekerheid, vergroening van de gemeenschap

en economische zelfredzaamheid van vrouwen.

“Onze plattelandsvrouwen dragen in stilte enorm veel bij aan de landbouw. Met dit gebaar willen

wij hun inzet zichtbaar maken en ondersteunen met iets dat blijvende waarde heeft,” aldus Piroe.

De actie werd met enthousiasme ontvangen. De vrouwen spraken hun dankbaarheid uit en gaven

aan de symboliek van het planten van bomen groei, toekomst en duurzaamheid bijzonder te

waarderen.

Het ministerie bedankte ook ressort Wanica B voor de waardevolle samenwerking en de donatie

van extra fruitbomen. Deze gezamenlijke inspanning benadrukt de kracht van samenwerking

binnen de landbouwsector.

Met deze activiteit sluit LVV aan bij de boodschap van de Internationale Plattelandsvrouwendag:

waardering, gelijkwaardigheid en empowerment van vrouwen die dagelijks bijdragen aan de

voedselvoorziening en ontwikkeling van het platteland.