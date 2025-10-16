VWPU legt beraad tijdelijk neer; lessen aan AdeKUS hervat

Het beraad van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU), dat

sinds 7 oktober plaatsvond, is tijdelijk opgeschort op verzoek van minister Dirk Currie van

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC). Hierdoor zijn de onderwijs- en toetsactiviteiten aan

de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) inmiddels hervat.

De VWPU werd op 9 oktober uitgenodigd voor overleg met het ministerie, dat op 13 oktober

plaatsvond. Tijdens dit gesprek, waar ook het universiteitsbestuur en ministeriële staf aanwezig

waren, werd afgesproken om samen te werken aan structurele verbeteringen voor

wetenschappelijk personeel.

Voor dit doel is een onderhandelingsteam gevormd met deskundigen van zowel OWC als de

universiteit. Minister Currie vroeg het beraad te pauzeren zolang de gesprekken lopen, een

verzoek dat door de VWPU-leden werd gesteund. De vakvereniging benadrukt dat de

besprekingen constructief verlopen en gericht zijn op duurzame verbeteringen binnen AdeKUS.