President Simons en Conservation International Suriname versterken samenwerking voorbescherming van Surinaamse bossen

President Jennifer Simons heeft op woensdag 15 oktober de directeur van Conservation

International Suriname (CIS), Gina Griffith, ontvangen voor een vervolggesprek over

bosbescherming en duurzame ontwikkeling. De ontmoeting volgde op het eerdere overleg tijdens

het Internationaal Forum in New York, waar CIS haar steun uitsprak voor de natuur- en

klimaatambities van het Surinaamse staatshoofd.

Tijdens het overleg bevestigde directeur Griffith dat CIS de president zal blijven ondersteunen in

haar streven om 90% van de Surinaamse bossen te behouden. Beide partijen bespraken de

voortgang van de boswetgeving en maakten afspraken over de vervolgstappen richting

goedkeuring daarvan tegen het einde van dit jaar. “Een belangrijke prioriteit is dat de

boswetgeving nog dit jaar wordt vastgesteld,” aldus Griffith.

Daarnaast kwam de voorbereiding van COP30, de internationale klimaatconferentie die in 2025

in Brazilië wordt gehouden, aan bod. Suriname zal daar een sterke positie innemen als land dat

vooroploopt in duurzaam bosbeheer. Ook werd besproken hoe Suriname meer internationale

partners en financiële steun kan aantrekken om de bescherming van zijn bossen te waarborgen.

Volgens Griffith is het voor president Simons essentieel dat bosbescherming hand in hand gaat

met de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. “De president benadrukt dat ook mensen in de

binnenlanden toegang moeten hebben tot basisvoorzieningen zoals in de stad. Onze rol is om

zowel technische ondersteuning te bieden als om internationale donoren en partners naar

Suriname te brengen.”

Samen met het ministerie van Olie, Gas en Milieu (OMG) zal verder worden onderzocht hoe

Suriname internationale compensatie kan ontvangen voor het behoud van zijn ongerepte bossen.

Hoewel Suriname nog altijd een van de hoogste percentages natuurlijk bos ter wereld heeft, heeft

het land hiervoor nog geen structurele vergoeding gekregen. “Dit is een van de belangrijkste

thema’s waarin wij de president willen ondersteunen,” verklaarde Griffith.

De ontmoeting onderstreept het gezamenlijke streven van de regering en CIS om de duurzame

toekomst van Suriname te waarborgen waarin economische ontwikkeling en milieubescherming

in balans samengaan.