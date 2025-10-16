Oostenrijk, Portugal en Panama benadrukken sterke banden met Suriname

De niet-residerende ambassadeurs van Oostenrijk, Portugal en Panama heebn op 15 oktober

2025 hun geloofsbrieven aangeboden aan president Jennifer Simons. De ontmoetingen vonden

plaats op het Presidentieel Paleis en onderstrepen de intentie van deze landen om de

samenwerking met Suriname verder te verdiepen.

De ambassadeurs, Andreas Stadler (Oostenrijk), João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago

(Portugal) en Diomedes Heraclio Carles Cleghorn (Panama), bespraken in afzonderlijke

gesprekken met het staatshoofd diverse thema’s voor bilaterale samenwerking.

Ambassadeur Stadler benadrukte de gemeenschappelijke waarden tussen Oostenrijk en

Suriname, zoals duurzame ontwikkeling, onderwijs en volksgezondheid. “Beide landen streven

naar een betere toekomst voor hun burgers en willen samenwerken op het gebied van duurzame

mijnbouw en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen,” aldus Stadler.

De Portugese ambassadeur Fins do Lago wees op de lange diplomatieke band sinds 1977 en de

mogelijkheden voor samenwerking in onderwijs, toerisme, hernieuwbare energie en

infrastructuur. “Duurzaam toerisme is een belangrijk aandachtspunt, maar we willen ook andere

sectoren samen ontwikkelen en zo bijdragen aan een veelbelovende toekomst voor Suriname,”

zei hij.

Ambassadeur Carles Cleghorn van Panama legde de nadruk op gezamenlijke

klimaatinspanningen. Zowel Suriname als Panama zijn carbon-negatieve landen, wat

samenwerking op het gebied van klimaatbeleid en financiering essentieel maakt. “De komende

COP30 in Brazilië biedt een mooie gelegenheid om onze krachten te bundelen en concrete

stappen te zetten,” stelde hij.

De ontmoetingen bevestigen de sterke diplomatieke relaties van Suriname en onderstrepen de

bereidheid van deze landen om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan

duurzame ontwikkeling, economische groei en internationale samenwerking.