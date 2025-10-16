Minister Wijnerman voert overleg met Islamitische Ontwikkelingsbank over Surinaamse projecten

In Washington D.C. heeft minister van Financiën en Planning, Adelien Wijnerman, een
werkoverleg gehad met Dr. Muhammad Al Jasser, voorzitter van de Islamitische
Ontwikkelingsbank (IsDB).
Tijdens de bijeenkomst bespraken beide partijen manieren om lopende projecten in Suriname te
versnellen, zodat deze sneller tastbare voordelen voor de bevolking opleveren. Dr. Al Jasser
bevestigde dat de bank Suriname actief wil ondersteunen, met nadruk op goed financieel beheer
van toekomstige olie-inkomsten en het stimuleren van economische diversificatie.
Daarnaast werd het belang van verdere samenwerking en het benutten van aanvullende
financieringsmogelijkheden binnen de IsDB-groep en via partners zoals de Arab Coordination
Group (ACG) besproken.
Deze ontmoeting onderstreept de ambitie van Suriname om duurzame ontwikkeling en
economische groei te bevorderen door strategische internationale partnerschappen.