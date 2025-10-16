Minister Wijnerman voert overleg met Islamitische Ontwikkelingsbank over Surinaamse projecten

  • October 16, 2025

In Washington D.C. heeft minister van Financiën en Planning, Adelien Wijnerman, een
werkoverleg gehad met Dr. Muhammad Al Jasser, voorzitter van de Islamitische
Ontwikkelingsbank (IsDB).

Tijdens de bijeenkomst bespraken beide partijen manieren om lopende projecten in Suriname te
versnellen, zodat deze sneller tastbare voordelen voor de bevolking opleveren. Dr. Al Jasser
bevestigde dat de bank Suriname actief wil ondersteunen, met nadruk op goed financieel beheer
van toekomstige olie-inkomsten en het stimuleren van economische diversificatie.

Daarnaast werd het belang van verdere samenwerking en het benutten van aanvullende
financieringsmogelijkheden binnen de IsDB-groep en via partners zoals de Arab Coordination
Group (ACG) besproken.

Deze ontmoeting onderstreept de ambitie van Suriname om duurzame ontwikkeling en
economische groei te bevorderen door strategische internationale partnerschappen.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)