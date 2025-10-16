VS vernietigt boot nabij Venezuela; zes doden

  • October 16, 2025

De Amerikaanse marine heeft maandag een boot opgeblazen in internationale wateren nabij de
Venezolaanse kust, waarbij volgens president Donald Trump zes mannen om het leven kwamen.

Volgens de VS was het vaartuig betrokken bij drugshandel en werd het gezien als onderdeel van
criminele netwerken. President Trump omschreef de aanval als een actie tegen “narcoterroristen”
en publiceerde videobeelden van de explosie.

De Amerikaanse regering benadrukt dat de operatie juridisch gerechtvaardigd is in de strijd tegen
drugs. Critici stellen echter vragen bij de rechtmatigheid onder internationaal recht, vooral omdat
de concrete bewijzen van de betrokkenheid van de boot niet openbaar zijn gemaakt.

