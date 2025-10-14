NDP herdenkt 80e geboortedag Desi Bouterse: een leven voor nationale eenheid

De Nationale Democratische Partij (NDP) staat vandaag stil bij de 80e verjaardag van haar oprichter en voormalig voorzitter, Desiré Delano Bouterse. De partij prijst hem als een visionair leider die zich inzette voor sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en nationale eenheid.

Onder Bouterse groeide de NDP uit tot een krachtige politieke beweging die streeft naar vooruitgang, cohesie en het versterken van de Surinaamse identiteit. Volgens de partij was zijn leidende principe een Suriname waarin alle bevolkingsgroepen samenkomen en nationale eenheid de basis vormt voor stabiliteit en ontwikkeling.

Gedurende zijn lange publieke loopbaan vervulde Bouterse meerdere functies, waaronder revolutionair leider, partijvoorzitter en president. Hij zette zich in voor belangrijke hervormingen en projecten op het gebied van infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en productie, en bevorderde een samenleving waarin gemeenschapszin, respect en eenheid centraal stonden.

Volgens de NDP blijft zijn nalatenschap voelbaar in het dagelijks leven van Surinamers, omdat hij begreep dat een land alleen kan bloeien als burgers zich met elkaar en hun natie verbonden voelen.

Om zijn verjaardag te herdenken, organiseert de NDP vanavond diverse activiteiten, waaronder een openbare lezing in het DDB-partijcentrum aan de Anton de Komstraat. Leden, sympathisanten en belangstellenden zijn uitgenodigd om stil te staan bij Bouterse’s bijdrage aan de opbouw van Suriname.

De NDP benadrukt: “Zijn grootste prestatie is het smeden van nationale eenheid. Zijn visie en daadkracht blijven een inspiratie voor toekomstige generaties.”