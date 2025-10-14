Minister Wijnerman leidt Surinaamse delegatie bij IMF/Wereldbank jaarvergadering 2025

De jaarvergadering 2025 van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank vindt plaats van maandag 13 tot zaterdag 18 oktober in Washington, D.C. Minister Adelien Wijnerman van Financiën & Planning woont de bijeenkomst bij aan het hoofd van de Surinaamse delegatie.

De conferentie biedt een platform voor wereldwijde discussies over economisch beleid, waaronder schuldenhervorming, klimaatactie, ontwikkeling, macro-economisch beleid en financiële stabiliteit. De Surinaamse delegatie zal naast het bijwonen van plenaire sessies ook bilaterale gesprekken voeren met internationale partners. Belangrijke onderdelen van de agenda zijn onder meer de plenaire sessies, bijeenkomsten van de Development Committee en de International Monetary and Financial Committee, regionale briefings en persconferenties.

Suriname, dat recent een IMF-programma (Extended Fund Facility, EFF) heeft afgerond, richt zich tijdens de vergadering op het versterken van instituties, het veiligstellen van investeringsstromen, het bevorderen van duurzame groei en het monitoren van externe risico’s.

De uitkomsten van de gesprekken kunnen bepalend zijn voor toekomstige financieringsmogelijkheden, internationale samenwerkingen en beleidssteun voor Suriname in een veranderend mondiaal economisch landschap. Minister Wijnerman verwacht later deze week meer details te kunnen delen.