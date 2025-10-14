Wereldleiders in Sharm El-Sheikh voor Gaza-top over wapenstilstand en gijzelaarsruil

Wereldleiders zijn maandag samengekomen in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh voor een internationale top over Gaza, met als doel een definitief akkoord te bereiken over een wapenstilstand en de geleidelijke vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook.

De conferentie volgt op maanden van intensieve diplomatie, waarbij met name de Verenigde Staten onder president Donald Trump bemiddelden tussen Israël en Hamas. Diplomatieke bronnen melden dat er een ontwerpakkoord op tafel ligt, dat voorziet in een stapsgewijze wapenstilstand, uitwisseling van gevangenen en humanitaire toegang tot getroffen gebieden.

Aan de top nemen deel: president Trump, president Abdel Fattah al-Sisi van Egypte, de Israëlische premier Yoav Gallant, vertegenwoordigers van Hamas via bemiddeling van Qatar en Turkije, en waarnemers van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

De gesprekken richten zich op drie kernpunten:

Het instellen van een langdurige wapenstilstand die zowel Israëlische als Palestijnse partijen verplicht tot het beëindigen van militaire operaties;

Een gefaseerde vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen onder internationale monitoring;

Een humanitair heropbouwprogramma onder leiding van Egypte, de VN en de Wereldbank, gericht op herstel van infrastructuur in Gaza.

Volgens bronnen in Washington kan de eerste groep gijzelaars mogelijk al vanaf maandagavond worden vrijgelaten, zodra beide partijen de veiligheidsvoorwaarden hebben bevestigd.

Hoewel het overleg een doorbraak kan betekenen, blijft er scepsis over de naleving van afspraken. Israël stelt dat een wapenstilstand afhankelijk is van volledige garanties dat Hamas geen militaire capaciteit behoudt, terwijl Hamas eist dat eerst de blokkade van Gaza wordt opgeheven.

President Trump verklaarde bij vertrek naar Egypte dat hij “dicht bij een historisch akkoord” is en sprak van “een moment van hoop na maanden van lijden”. Internationale waarnemers omschrijven de bijeenkomst in Sharm El-Sheikh als “de meest concrete kans op vrede sinds het uitbreken van het conflict in 2023”.