SBB handhaaft beslag op bruinhartpalen ondanks verzoek EBS

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft het verzoek van de Energiebedrijven Suriname (EBS) om het beslag op een partij bruinhartpalen op te heffen, afgewezen. Uit een brief van SBB-directeur Ruben Ravenberg aan EBS-directeur Leo Brunswijk blijkt dat het onderzoek naar de vermoedelijk illegaal verkregen palen nog gaande is.

Tot 6 oktober heeft de SBB bijna duizend palen in beslag genomen na controle van 1.444 stuks. Het eerste tussentijds rapport is inmiddels naar de procureur-generaal en de regering gestuurd. SBB gaat door met het controleren van alle palen, stuk voor stuk.

In de brief verwijst Ravenberg naar een verzoek van EBS van 3 oktober om het beslag op te heffen vanwege het ‘algemeen belang’. SBB wijst dit af, omdat het wettelijk verplicht is vermoedelijke overtredingen te melden bij het Openbaar Ministerie. Ravenberg benadrukte: “Ook de EBS, als staatsbedrijf, moet zich aan de wet houden en bijdragen aan het tegengaan van illegaliteit die ons bos onherstelbare schade toebrengt.”

Verder meldt de SBB dat haar controleurs herhaaldelijk de toegang tot het EBS-terrein aan de Bethesdaweg werd geweigerd. Op 29 september werden vermoedelijk opnieuw illegaal gekapte bruinhartpalen naar het terrein gebracht, waarna de Environmental Crime Unit werd ingeschakeld.

SBB werkt aan een afronding van het onderzoek, waarna het volledige dossier wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Pas daarna kan EBS opnieuw haar verzoek indienen. De stichting blijft bereid om EBS te adviseren bij toekomstige aankopen en kan vooraf de informatie over bruinhartpalen verifiëren.