Alexia Moonsam wint VOJ Student Excellence Award 2025

Voor de 21e keer heeft de Rotary Club of Paramaribo de jaarlijkse VOJ Student Excellence Award uitgereikt aan de meest uitblinkende leerlingen van het voortgezet onderwijs junior (VOJ). Dit jaar ging de prestigieuze titel naar Alexia Moonsam van de St. Louise-school, die zich onderscheidde door haar academische prestaties en leiderschapskwaliteiten.

De overige top vijf bestond uit Redjinio van Meulen (LBO ONS), Eva Vaseur (I.P.J. Berkenveldschool), Jenaysa Mijnals (VOJ Copieweg) en Wayne Doekoe (LBO Theodoor Juda). Daarnaast werden ook Dylan Wijnaldum (Anton Residaschool), Amber Asmowidjojo (Mathooraschool), Metrisha Darnoud (Wim Bos Verschuur-school), Mercy-Grace Stedenburg en Roghim Resosetiko (E.H. Cabellschool) geëerd voor hun inzet en uitstekende prestaties.

Anand Gajapersad, president van de Rotary Club, moedigde de leerlingen aan om hun persoonlijke ontwikkeling voort te zetten. “Onderwijs is de sleutel tot groei. Blijf uitblinken, geloof in jezelf en waardeer de steun van je ouders en leraren,” zei hij.

Juryvoorzitter Soraya Nanand sprak lovend over het niveau van de kandidaten en hun toekomstpotentieel, terwijl minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukte dat naast kennis ook emotionele intelligentie van groot belang is. “Leer omgaan met mensen, teleurstellingen en ontwikkel geduld,” stelde de minister.

Het VOJ Student Excellence Award-project wordt sinds 2005 jaarlijks georganiseerd om excellentie in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Voor deze editie werden de vijftien best geslaagde leerlingen geselecteerd op basis van hun eindexamencijfers.

Tijdens een intensief vormingsweekend werden de leerlingen getraind in persoonlijk leiderschap, presentatievaardigheden en artificial intelligence. De tien meest veelbelovende kandidaten namen deel aan de finale, die op 8 oktober 2025 plaatsvond.

Met deze jaarlijkse award wil de Rotary Club jonge talenten blijven inspireren en motiveren om uit te blinken in onderwijs en leiderschap.