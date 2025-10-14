Demetra Betterson vertegenwoordigt Suriname bij SDGs Global Leader Programma in Japan

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) heeft met trots aangekondigd dat Demetra Betterson is geselecteerd om Suriname te vertegenwoordigen bij het SDGs Global Leader Programma in Japan. Het ministerie coördineert de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in Suriname.

Het programma vindt plaats binnen het kader van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Japan en wordt uitgevoerd door de Japan International Cooperation Agency (JICA) als onderdeel van haar Knowledge Co-Creation Program (Long-Term). Dit initiatief maakt deel uit van de Official Development Assistance (ODA) van de Japanse overheid.

Het Knowledge Co-Creation Program biedt professionals uit ontwikkelingslanden de mogelijkheid om te studeren aan vooraanstaande Japanse universiteiten. Het stimuleert kennisuitwisseling, versterkt internationale netwerken en bevordert de ontwikkeling van menselijk kapitaal in zowel de deelnemende landen als Japan.

Betterson werd in 2024 als enige deelnemer uit de CARICOM-regio geselecteerd voor deelname. In september 2025 vertrok zij naar Japan, waar zij gedurende twee jaar haar masteropleiding volgt. Haar onderzoek richt zich op: “Assessing the Effectiveness of Surinamese Legislation in Sustainable Forest Management: Addressing Deforestation from Small-Scale Illegal Gold Mining.”

Ook in 2025 neemt Suriname opnieuw deel aan het selectieproces van het programma. Volgens JICA zullen slechts twee kandidaten uit de Caribische regio worden gekozen om in 2026 met hun studie in Japan te starten.