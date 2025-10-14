SBEC start nieuw opleidingsjaar voor groepsleidsters

De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) is op maandag 13 oktober 2025 officieel gestart met de opleiding tot groepsleidster 2025-2026. De openingsplechtigheid vond plaats in de vergaderzaal van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en werd bijgewoond door minister Diana Pokie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Voor dit nieuwe opleidingsjaar zijn 23 studenten geselecteerd. De SBEC verzorgt zowel de inschrijving als het selectieproces. Zodra dit volledig is afgerond, wordt de definitieve lijst met namen bekendgemaakt. Bij de selectie wordt gekeken naar motivatie, geschiktheid en potentie om het traject met succes af te ronden.

De opleiding duurt één jaar en bestaat uit ongeveer elf vakken. De belangrijkste vakken zijn bedrijfs- en rechtskennis, leiderschap, management en voedingsleer. Binnen het vak voedingsleer leren de studenten hoe zij gezonde en verantwoorde maaltijden kunnen voorbereiden voor jonge kinderen. Naast de hoofdvakken zijn er ook ondersteunende modules gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden die nodig zijn binnen het werkveld.

Met deze opleiding wil SBEC bijdragen aan het versterken van de kennis en vaardigheden van toekomstige groepsleidsters. Zij worden opgeleid om leiding te geven aan crècheleidsters en om het hoofd van de crèche te ondersteunen bij het creëren van een veilige, stimulerende en leerzame omgeving voor kinderen.

Tijdens de startbijeenkomst werd tevens benadrukt dat extra middelen zijn vrijgemaakt voor opleidingen en trainingen binnen het instituut Lesvoering. Hierdoor krijgen ambtenaren meer kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere dienstverlening binnen de kinderopvangsector.