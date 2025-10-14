Suriname benadrukt duurzame koers tijdens overleg in Rome

Suriname heeft tijdens de 12e editie van het bi-regionaal dialoogmechanisme tussen Italië en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn inzet voor duurzame ontwikkeling onder de aandacht gebracht. De bijeenkomst vond op 7 oktober 2025 plaats in Rome.

De Surinaamse delegatie stond onder leiding van ambassadeur Miriam Mac Intosh, directeur Buitenlandse Zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS). Vertegenwoordigers van meer dan 35 landen en verschillende regionale organisaties namen deel aan het overleg, dat in het teken stond van versterking van economische en energierelaties.

Tijdens haar bijdrage benadrukte Mac Intosh het belang van samenwerking op energiegebied. Volgens haar zijn energiezekerheid en -veiligheid inmiddels strategische doelen geworden die alleen door gezamenlijke inzet bereikt kunnen worden.

Zij kondigde tevens aan dat Suriname bezig is met de afronding van de Derde Nationaal Bepaalde Bijdrage (NDC 3.0), waarin de nationale ambities op het gebied van klimaat en energie zijn vastgelegd. “Het document weerspiegelt wie wij zijn: een natie met rijke biodiversiteit, een koolstof-negatieve status en een sterke inzet voor een eerlijk en duurzaam klimaatbeleid,” aldus de ambassadeur.

De Groene Ontwikkelingsstrategie (GDS) van Suriname werd tijdens het overleg gepresenteerd als leidraad voor een duurzame en veerkrachtige economie. De strategie combineert het benutten van nieuwe offshore energiebronnen met een versnelde overgang naar een koolstofvrije binnenlandse energievoorziening.

Tijdens een werklunch gingen de deelnemers ook in op samenwerking tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Italië zegde toe zijn kennis en ervaring op dit gebied te delen met de regio.

De bijeenkomst werd afgesloten met de goedkeuring van een 21-puntenverklaring, waarin de gezamenlijke doelstellingen werden vastgelegd en de sterke banden tussen Italië en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werden bevestigd.

De volgende editie van het overleg vindt plaats in 2027, en zal worden georganiseerd door een van de landen uit de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.