Woning en inboedel volledig verwoest door brand in Baling Soela

Het politiebureau Brokopondo Centrum ontving op zondagavond 12 oktober 2025 omstreeks 19.23 uur een melding van een woningbrand in Baling Soela. De politie begaf zich onmiddellijk naar de locatie om een onderzoek in te stellen.

Uit het onderzoek bleek dat het ging om een houten laagbouwwoning die volledig door het vuur werd verwoest, samen met de gehele inboedel. De brandweer van Brownsweg was ter plaatse om de brand te bestrijden, maar kon niet voorkomen dat de woning in de as werd gelegd. De woning was niet verzekerd tegen brand.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand duurt voort.