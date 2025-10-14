Driejarig jongetje verdrinkt tragisch in rivier bij Kajapatie

Een tragisch incident heeft zich zondag 12 oktober 2025 voorgedaan in het dorp Kajapatie, waar de driejarige Vaniel Morjello is verdronken.

Volgens het onderzoek van de politie van Atjoni bevond het kind zich rond 18.00 uur samen met een tante bij de rivier om te baden. Op een bepaald moment merkten de aanwezigen dat de jongen niet meer te zien was. Een zoekactie werd direct gestart, waarbij alleen zijn onderbroek werd teruggevonden.

Het lichaam van de jongen werd op maandag 13 oktober 2025 geborgen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot overgedragen aan de nabestaanden.

De politie van Regio Midden Suriname heeft haar medeleven betuigd aan de familie en wenst hen veel kracht in deze moeilijke periode.