Hamas start maandag met vrijlating gijzelaars onder nieuw akkoord

Hamas heeft bevestigd dat de vrijlating van gijzelaars aanstaande maandag van start gaat. De overdracht zal plaatsvinden volgens de afspraken binnen het nieuwe wapenstilstands- en ruilakkoord tussen Hamas en Israël.

De vrijlating maakt deel uit van een bredere overeenkomst die moet bijdragen aan de-escalatie in de Gazastrook. In ruil daarvoor zal Israël een aantal Palestijnse gevangenen vrijlaten. Beide partijen staan onder internationale druk om het akkoord zorgvuldig uit te voeren.

De eerste groepen gijzelaars zullen maandag worden overgedragen aan vertegenwoordigers van het Internationale Rode Kruis. Israël bereidt zich intussen voor op de logistieke en medische opvang van de vrijgelatenen, van wie sommigen in slechte gezondheid verkeren.

De deal kwam tot stand dankzij bemiddeling van Egypte, Qatar en de Verenigde Staten. Hoewel de stap hoop biedt op een periode van rust, blijft de situatie in de regio gespannen. Israël heeft benadrukt dat het zich het recht voorbehoudt militair op te treden als Hamas het staakt-het-vuren schendt.