Kabinet: Bericht over bezoek president aan Nickerie is onjuist

Het Kabinet van de President laat weten dat de informatie die op de Facebookpagina Nickerie.info is gepubliceerd over een zogenaamd verrassingsbezoek van president Jennifer Simons aan Nickerie, niet klopt.

Volgens het bericht zou de president op zaterdag 11 oktober 2025 in een bus zijn gezien en met reizigers hebben gesproken over de hoge levensonderhoudskosten en stroomproblemen in het district.

Het Kabinet benadrukt dat deze beweringen onjuist zijn. President Simons heeft die dag geen bezoek gebracht aan Nickerie en geen gesprekken gevoerd, zoals wordt beweerd.

Officiële mededelingen over de activiteiten van het staatshoofd worden uitsluitend via de officiële communicatiekanalen van het Kabinet van de President gedeeld. De samenleving wordt opgeroepen alert te zijn op valse informatie en nieuws steeds te verifiëren voordat het verder wordt verspreid.