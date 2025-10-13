VWA en PAHO verkennen samenwerking voor verbetering van welzijn en arbeidsgezondheid

De onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), dr. Raj Jadnanansing, heeft op donderdag 9 oktober 2025 de vertegenwoordiger van de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) in Suriname, de heer Yafflo Ouattara, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Tijdens dit gesprek stonden samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van welzijn en arbeid centraal.

Beide partijen gaven aan dat de ontmoeting op een belangrijk moment plaatsvond. De PAHO werkt aan een nieuwe vijfjarenstrategie, terwijl het ministerie bezig is met de ontwikkeling van een nationaal welzijnsbeleid. Daarbij werd onderzocht op welke manier de PAHO technische ondersteuning kan bieden aan de beleidsuitvoering.

De PAHO benadrukte dat welzijn op de werkvloer onlosmakelijk verbonden is met de volksgezondheid. Er werd gesproken over samenwerking op het gebied van veilige werkomstandigheden, met speciale aandacht voor sectoren zoals mijnbouw en olie & gas, waar arbeidsrisico’s groot zijn. Ook kwamen trainingen voor arbeidsinspecteurs en de invloed van klimaatverandering op werkenden aan de orde.

Verder werd aandacht besteed aan mentale gezondheid en de aanpak van huiselijk geweld. Beide partijen spraken af om binnenkort een multistakeholder-meeting te organiseren om een gezamenlijke roadmap voor toekomstige samenwerking uit te werken. De onderminister overhandigde de PAHO-vertegenwoordiger het boek “The System of Labour Administration in Suriname” als naslagwerk over de Surinaamse arbeidsstructuur.